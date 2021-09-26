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Didimli çocuklar doyasıya eğlendi

Didim Belediyesi’nin organizasyonu ile Cumhuriyet Kent Meydanı’nda Muhteşem ve Çilli Kukla Show gerçekleştirildi. Kukla Show Didimli çocuklar tarafından çok beğenildi.

AYDIN 26.09.2021, 12:58
Didimli çocuklar doyasıya eğlendi

Didim Belediyesi’nin organizasyonu ile Cumhuriyet Kent Meydanı’nda Muhteşem ve Çilli Kukla Show gerçekleştirildi. Kukla Show Didimli çocuklar tarafından çok beğenildi.

Didim Belediyesi’nin organizasyonu ile çocuklar için “Muhteşem ve Çilli” Kukla oyunu gerçekleştirildi. Cumhuriyet Kent Meydanında gerçekleştirilen kukla oyunu, Didim çocuklar tarafından beğeni ile izledi.

Katılımın yüksek olduğu Muhteşem ve Çilli kukla oyunu ve çizgi film karakteri kostümü giyen animasyon ekibi ile Didimli çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanına kurulan stantta çocuklara pamuk şeker dağıtıldı.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Sen gül ki güzelleşsin dünya düşüncesi ile geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bu tür güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugün düzenlediğimiz, Muhteşem ve Çilli Kukla oyunu ile çocuklarımız doyasıya eğledi. Çocuklarımız için etkinliklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

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