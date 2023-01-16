Didimli boksörler Aydın’dan madalyaları topladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 12-13 Ocak tarihlerinde yapılan liseler arası genç kadınlar ve erkekler il birinciliği müsabakalarına katılan Didim Gençlikspor Boks kulübü 7 sporcu ile katıldığı maçlardan 5 altın ile 2 gümüş kazandı.

Didim Gençlikspor Boks kulübü, Aydın’ın Efeler ilçesinde 12-13 Ocak tarihlerinde yapılan liseler arası genç kadınlar ve erkekler il birinciliği müsabakalarına katıldı. Müsabakalara 7 sporcu ile katılan Didim ekibi, müsabakalar neticesinde 5 altın 2 gümüş madalya kazandı. Şampiyonada “Ahmet Mert 63.5 Kilo, Kerem Demirtaş 71 Kilo, Ece Nur Bulut. 81 Kilo, Baran Boral. 86 Kilo, Aylin Şahin. +81 Kilo, Sebahattin Uyanık 67 kilo Ve Efe Özden 80 Kilo’da madalya kazandı.

Şampiyon sporcular 6-13 Mart tarihlerinde Mersin’de yapılacak olan liseler arası Türkiye Şampiyonası’nda Didim’i ve Aydın’ı temsil edecek.

Boks Kulübü Antrenörü Dinçer Çankaya ise yaptığı değerlendirmede “Hedefimiz Türkiye şampiyonasından sonra Liseler arası Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek. Bayrağımızı dalgalandım ak ve sürekli milli takıma sporcu yerleştirmektir. Hiç ara vermeden planlı ve programlı çalışıyoruz. Başarı en büyük derstir en büyük cevap ve en büyük güçtür güçlü olanlar başarır. destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi.