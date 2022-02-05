Didim’in nüfusu son 8 yılda 20 bin arttı

Aydın’ın Didim ilçesinin nüfusu son 8 yılda 20 bin 491 kişi artarak 93 bin 876 kişiye ulaşırken, il genelinde nüfusu en fazla artan ilçe oldu.

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana hayata geçirdiği projeler ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Didim’i örnek kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, gerçekleştirdiği projeler ile vatandaşların yaşamak için Didim’i tercih etmelerine katkıda bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan güncel nüfus verilerine göre Didim’in 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle nüfusu 93 bin 876’ya yükseldi. Didim binde 37,43’lük artışla 2021 yılında Aydın’ın nüfusu en fazla artan ilçesi oldu.

"Didim göç alan kent haline geldi"

Göreve geldiği günden bu yana Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı, Didim Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı gibi birçok projeyi hayata geçiren, Amfi Tiyatro ve Didim Gençlik Merkezi başta olmak üzere birçok projenin çalışmaları için ilk imzayı atan Başkan Atabay’ın turizmin gözbebeği Didim’e katkısı TÜİK’in yayınladığı veriler ile bir kez daha kanıtlanmış oldu. Başkan Atabay’ın göreve geldiği 2014 yılında nüfusu 73 bin 385 olan kent hızla göç almaya başladı ve yaklaşık 8 yılda nüfusu 20 bin 491 kişi yükseldi. Başkan Atabay, Didim için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek vatandaşlara teşekkür etti.