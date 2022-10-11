Didim’in iki voleybol takımı filede karşı karşıya geldi

Türkiye Voleybol Federasyonu Genç kızlar Voleybol Ligi Aydın Grubu’nda Didim Spor ve Didim GSK takımları karşı karşıya gelirken, maçı Didim GSK 3-0 kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Genç kızlar Voleybol Ligi Aydın grubu ilk maçında Didimspor ile Didim Gençlik ve Spor Kulübü karşılaştı. Didim Atatürk Kapalı spor salonunda karşılaşmayı Didim ilçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Didim Spor Kulübü Başkanı Deniz Polat ile çok sayıda sporsever takip etti. Karşılaşmaya başlarken voleybolcular ’Kadına şiddet insanlık suçudur’ pankartıyla maça çıktı. İlçe protokolü takımlara ve hakemlere çiçek vererek centilmenlik mesajı verdi.

Didim GSK ilk seti 13-25, ikinci seti 9-25 ve üçüncü seti 20-25 skorlar ile alarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.