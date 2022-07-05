Didim’in ’Engelsiz Plajı’ bu yıl da hizmete açıldı

Didim Belediyesi ve Didim Yöresi Engelliler Derneği tarafından işletilen Altınkum Engelsiz Plajı bir kez daha kapılarını açtı.

Türkiye turizminin parlayan yıldızı, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ilk tercihi Didim, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın önderliğinde Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ve çalışmalar ile değer kazanmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk engelsiz plajlarından olan Altınkum Engelsiz Plajı, bu yıl da kapılarını açtı. Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan, Didim Belediyesi ve Didim Yöresi Engelliler Derneği ortaklığında işletilen plaja vatandaşlar akın etti. Plajdan denize giren engelli vatandaşlar, desteklerinden dolayı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a teşekkür etti. Birçok aktiviteyi bünyesinde barındıran Altınkum Engelsiz Plajı, turizm sezonu boyunca kapılarını açık tutacak.

2017 yılında hizmete açılan Altınkum Engelsiz Plajı’nın her yıl binlerce vatandaşa hizmet verdiğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, engelli bireyler için desteklerinin süreceğini söyledi. Başkan Atabay, "Engelli dostu kentimiz Didim’de tüm vatandaşlarımız için başlattığımız hizmet seferberliği devam ediyor. Türkiye’nin ilk engelsiz plajları arasında bulunan, 2017 yılında Altınkum Mahallesi’nde hizmete açtığımız Altınkum Engelsiz Plajı da bu yıl bir kez daha kapılarını açtı. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın faydalanabildiği plajımızda görevlilerimiz de sürekli olarak çalışıyor, denize girmek isteyen kişilere yardımcı oluyor. Engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız için hizmetlerimiz hız kesmeden sürecek" dedi.