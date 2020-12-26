Didim’in çehresi değişiyor

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Didim’de mevcut park ve peyzaj alanlarını estetik bir görünüme kavuşturmak ve fiziki koşullarını iyileştirmek amacıyla bakım onarım faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.

Didim’in farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak bakım onarım faaliyetlerini yürüten Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Efeler Mahallesi’nde cadde ve sokaklarda budama, Çamlık Mahallesi’nde bulunan park ve yeşil alanlarda çim kesimi ve temizliği, Akbük yolu üzerinde orta refüj sulama tesisatı kurulum çalışmaları gerçekleştiriyor. Bunların yanı sıra vatandaşlar tarafından arıza bildirimi gelen alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Ekipler kent genelinde çalışmalarını gece-gündüz gerçekleştiriyor. Pandemi dolayısıyla akşamları uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında trafik yoğunluğu olmamasından dolayı ana cadde ve sokaklarda ekipler 21.00 ile 03.00 arasında yüksek budama çalışmaları gerçekleştiriyor. Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Ekiplerimiz belirlenen program dahilinde tüm mahallelerimizde çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla Didim’in çehresini değiştirip kenti peyzaj anlamında şık, modern ve görsel olarak zengin bir hale dönüştüreceğiz” dedi.