Didim’e iki yeni okul kazandırılacak

Aydın’ın Didim ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca ilçeye iki adet yeni okul kazandırılacak.

Didim merkezde eğitim öğretim yapılan Selçuk Özsoy Ortaokulu’na 32 derslikli yeni ek bina ile yıkılan Yalıköy İlkokulu içinde 12 derslikli yeni bir kazandırılacağını ifade eden AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı “Didim’de eğitim alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

İlçe Başkanı Subaşı “Didim’in aldığı göç ile artan nüfusuna hizmet verebilmek adına eğitim alanında yatırımlarına devam ediliyor. Didim’de evlatlarımız daha kaliteli bir ortamda eğitim alsın diye yeni okullar yapacağız. Yalıköy İlkokulu 12 derslikli yeni binası ve 32 derslikli Selçuk Özsoy ek bina inşaatı projeleri hazır ve Şubat ayında gerçekleşecek ihale sonrası yapımına başlanacak. İleriki zamanlarda diğer okullarımız için de çalışmalarımız olacak. Bu binalar Didim’e çok yakışacak. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.