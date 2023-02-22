Didim’e gelen depremzedelere manevi destek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Aydın’ın Didim ilçesine gelen depremzedeler İlçe Müftüsü Hüseyin Susam ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edilerek manevi destek veriliyor.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın’a getirilen Adıyamanlı depremzedeler, ilçelerdeki yurtlara, kamu kurumlarının misafirhanelerine ve çeşitli konuk evlerine yerleştirildi.

Didim İlçe Müftüsü Hüseynin Susam ve beraberindeki personeller depremzede vatandaşları ziyaret etti. İlçe genelinde bulunan ailelere ziyaretleri ile manevi destek sağlayan Müftü Susam ve din görevlileri depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti. Depremzede çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye eden Susam ve beraberindekiler millet olarak depremzedelerin yanındayız mesajı verdi. Depremzede vatandaşlar da kendilerini unutmayarak yanlarında olan din görevlilerine teşekkür etti.