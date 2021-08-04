Didim’deki yangın Akbük’e sıçramadan kontrol altına alındı

Dün gece ilerleyen saatlerde Muğla’nın Kıyıkışlacık bölgesinde çıkan ve rüzgarın etkisi ile daha geniş alana yayılan yangın, Didim’in Akbük Mahallesi’ne sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının Akbük’e sıçramaması için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Didim Belediyesi ekipleri tarafından önlemler alınırken, Didim Belediyesi de Akbük’te araç ve teknik personelleri hazır bulundurdu. Akbük’e sıçramdan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak uyarılarda bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “Tüm vatandaşlarımızdan, sosyal medyada teyide muhtaç bilgilere itibar etmemelerini ve resmî kurumlarımızın açıklamalarını takip etmelerini önemle rica ediyoruz. Kıyıkışlacık’taki yangının Akbük’e sıçraması riskine karşı İlçe Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Muhtarlarımız ile istişare ederek alınabilecek bütün önlemleri almış bulunmaktayız. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile itfaiye ekiplerinin hazırlıkları ve acil müdahale konularında yapılması gerekenleri gözden geçirdik. Herhangi bir acil durum karşısında müdahale ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştırmak için, zorunlu olmadıkça Akbük - Didim yolu üzerinde kalabalık yapılmamasını önemle rica ediyoruz” dedi.

"Yangın kontrol altına alındı”

Kıyıkışlacık’taki yangını yakından takip eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, yangın ile ilgili gece boyunca vatandaşlara bilgi paylaşımı ve önemli uyarılarda bulunarak “Değerli Didimliler, Kıyıkışlacık’taki yangının kontrol altına alındığını öğrenmiş bulunmaktayım. Resmi yetkililer dışında yazılan, paylaşılan hiçbir içeriğe itibar etmemenizi tekrardan rica ediyoruz” dedi.