Didim’deki tek kişilik tiyatro gösterisi izleyicileri güldürdü

Metin Uca’nın düşündürürken güldüren tek kişilik gösterisi ’Bunu Mu Demek İstedim’, Didim Amfi Tiyatro’da sahnelendi.

Kültür ve sanatın yeni merkezi Didim Amfi Tiyatro, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

TV programcısı ve sunucu Metin Uca’nın "Çok Püsür’lü tarihi komedisi ’Bunu Mu Demek İstedim’, Didim Amfi Tiyatro’da sahnelendi. Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Metin Uca’nın sunumuyla gerçekleşen gösteri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Düşündürürken güldüren gösterinin sonunda izleyiciler, Uca’yı ayakta alkışladı.