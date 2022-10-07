Didim’deki örnek etkinlik bir engelli vatandaşı daha mutlu etti

Didim’de Konya Kültür Sitesince geleneksel hale getirilen ve geçtiğimiz Ağustos ayında etkinlik düzenlenmişti. Site sakinlerinde yapılan ev işi yemekler ile el işi ürünler engelliler yararına site içerisinde satışa çıkarılmış ve elde edilen gelir derneğe bağışlanmıştı.

Etkinlikte elde edilen bağış ile alınan akülü tekerlekli sandalye Didim’de yaşayan yüzde 92 fiziksel engelli olan dernek üyesi Hilmi Saykioğlu’na teslim edildi. Dernek Başkanı Bedri Altıntaş’ında katıldığı ziyarette akülü sandalye Saykioğlu ailesine ulaştırıldı. Altıntaş 10. kez düzenlenen etkinlikten elde edilen bağışla bu yıl bir adet akülü sandalye alındığını ifade ederek duyarlılıklarından dolayı Konya Kültür sitesi yönetimine ve site sakinlerine teşekkür etti.