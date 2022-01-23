Didim’deki deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu

Aydın’ın Didim ilçesinde Didim Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği öncülüğünde deve güreşleri düzenlendi. Soğuk havada gerçekleşen güreşlerde 60 çift deve boy gösterirken güreşler renkli görüntülere sahne oldu.

Akyeniköy Mahallesi Dalyan kavşağında gerçekleşen deve güreşlerine Aydın ve Muğla’dan bir çok deve katıldı. Didim Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği öncülüğünde ücretsiz olarak gerçekleştirilen güreşlere soğuk havaya rağmen ilgi yoğun oldu. 60 çift deve arenada boy gösterdi. Kaçan bazı develer zaman zaman renkli anların yaşanmasına neden oldu. Güreşlerde kendi dallarında dereceye giren develere kupaları verildi.

Deve güreşlerini AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ile çok sayıda siyasi ve vatandaşlar izledi.