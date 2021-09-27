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Didim’deki bisiklet festivali sona erdi

Didim Belediyesi ve Didim Poseidon Bisiklet Derneği öncülüğünde 3’üncüsü gerçekleştirilen Didim Bisiklet Festivali sertifika töreni ile son buldu.

AYDIN 27.09.2021, 14:52
Didim’deki bisiklet festivali sona erdi

Didim Belediyesi ve Didim Poseidon Bisiklet Derneği öncülüğünde 3’üncüsü gerçekleştirilen Didim Bisiklet Festivali sertifika töreni ile son buldu.

Didim Belediyesi ve Didim Poseidon Bisiklet Derneği öncülüğünde 24- 26 Eylül tarihleri arasından 3. sü düzenlenen Didim Bisiklet Festivali sona erdi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden bisikletçilerin katılımı ile 25 Eylül Cumartesi günü Cumhuriyet Kent Meydanı’ndan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın startı ile başlayan Didim Bisiklet Festivalinde, 200’e yakın bisiklet sever pedal çevirdi.

25 Eylül Cumartesi günü 47 km ve 26 Eylül Pazar günü 52kmlik güzergahın tamamlanması ile sona eren Didim Bisiklet Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Pazar günü 52 km lik Tavşan burnu Tabiat Parkı, Apollon Tapınağı ve Akbük turunun tamamlanmasının ardından sertifika töreni düzenlendi. Tavşan burnu Tabiat Parkı’nda düzenlenen sertifika törenine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve bisikletçiler katıldı. Bisikletçiler katılım sertifikalarını Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın elinden aldı.

Bisiklet severlerin büyük ilgi gösterdiği festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Festivalin bu yıl 3.sünü gerçekleştirdik. Çok güzel ve renkli bir festivali oldu. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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