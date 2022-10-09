Didim’deki Aydın derbisi olaylı bitti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup maçında Didim Belediyespor, Aydın derbisinde Eşin Group Sökespor’u ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Golden ve maç sonrasında iki takım arasında tartışmalar yaşandı.

BAL 9. Grup’ta sezonun ilk maçında Didim Belediyespor, kendi evinde Aydın derbisinde Eşin Group Sökespor’u ağırladı. Maç öncesinde her iki takım centilmenlik örneği göstererek birlikte taraftarları selamladı.

Maçtan notlar

Didim Atatürk Stadı’nda oynanan maçı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan, Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Küçüker, Eşin Group Sökespor Kulüp Başkanı Tamer Makaraç ile iki kulüp yöneticileri birlikte izledi. Güzel havada oynanan maçı Didimli sporseverler büyük ilgi gösterirken Söke’den gelen yaklaşık 200 kişilik taraftar topluluğu takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan dakikalar

Dakika 20: Sökespor köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına yapılan ortada kafayı vuran Sökesporlu Alican topu ağlara gönderdi. (0-1) Maçın ilk yarısını konuk takım 0-1 önde kapadı.

Dakika 70: Sökespor atağında ceza sahasına yapılan ortada altı pas içerisinde topa oyuna ikinci yarıda giren Rahmi vurdu, gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi.

Dakika 90+1: Didim Belediyespor atağında Rıza’nın ortasına ceza sahasında önce kafayı Berkay vurdu, dönen topu tamamlayan Batuhan skora denge getirdi (1-1)

Didim Belediyespor’un gol sevinci sonrasında Sökespor kulübesi ile Didim kulübesi arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmaya iki takımın teknik heyet ve futbolcuları da karıştı. Yaklaşık 10 dakika süren tartışma nedeniyle maça ara verildi. Emniyet güçleri ile iki takımın yöneticileri sahadaki olayları yatıştırdı. Olaylar sonrasında maçın orta hakemi Sökespor antrenörü Mustafa Şen, Didim Belediyesi kaleci antrenörü Mustafa Yağcı ile yedek oyunculardan Sökespor’dan Volkan ile Didim Belediyespor’dan Emircan kırmızı kart gördü. Maç sonrasında iki kulüp futbolcuları arasında tartışma devam ederken, Didim Belediyesporlu futbolcular maç sonrasında beraberliği taraftarlarıyla kutladı.