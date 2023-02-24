Didim’de zincir marketler denetleniyor

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçemizde bulunan zincir marketlerde denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte kentimizde yaşayan hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tedbiri elden bırakmıyor. Didim’de bulunan zincir marketlerde eş zamanlı denetimler gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, etiketsiz ürünleri, etiket fiyatı ile kasa fiyatları arasındaki tutarsızlıkları kontrol etti.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte kentimizde yaşayan hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına Zabıta ekiplerimiz tüm zincir marketlerde denetimler gerçekleştirmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için, yanlış uygulamalara karşı dikkatli şekilde kontrollerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.