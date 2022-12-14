Didim’de zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Didimli vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir kentte yaşamaları için çalışmalarını hızlandıran Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerine devam ediyor. İlçede yaşayan vatandaşların fahiş fiyat uygulamasından etkilenmemeleri, zorlu ekonomik koşullara rağmen hayatlarını iyi koşullarda daim ettirebilmeleri için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ürünlerin son kullanma tarihlerini denetleyerek reyon ve kasa fiyatını karşılaştıran ekipler, kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tuttu. İşletmelerde hijyen denetimi de gerçekleştiren ekipler, depoları da titizlikle inceledi ve halk sağlığı için gerekli denetimleri sürdüreceklerini belirtti.