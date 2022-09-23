Didim’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın öncülüğünde Didim Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların talepleri ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok farklı mahallesinde yol yapım ve yenileme çalışması başlattı. Çalışmalarda Hisar, Efeler ve Altınkum Mahalleleri’nde sürdürülen yol yapım, yenileme, bakım ve kaldırım yapımı işlerinde sona gelindi. Yapımı tamamlanan ve yenilenen yollar, vatandaşların kullanımına sunuldu.