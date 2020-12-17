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Didim’de yol yapım çalışmaları devam ediyor
Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde başlattığı yol yapım atağını sürdürüyor.
AYDIN 17.12.2020, 12:43
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Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde başlattığı yol yapım atağını sürdürüyor.
Didim Belediyesi kent genelindeki yolların daha konforlu ve güvenli bir hale gelmesi adına sürdürmüş olduğu yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi 2358 sokak ve Kamacı Caddesi’nde yol yapım ve kaldırım faaliyetlerini sürdürüyor.Didim’de yaşayan vatandaşların daha güvenli ve kullanışlı yollara kavuşması için Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin belirlenen program çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Halkımızın, daha konforlu, eksiklikleri giderilmiş, yaşam kalitesi yüksek bir kentte yaşamaları için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.
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