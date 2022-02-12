Didim’de yol düzenleme çalışmaları sürüyor

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında başlatılan yol düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en büyük sanayi sitesi olan 75. Yıl Sanayi Sitesi içerisinde yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Sanayinin içerisinde toplamda 7 bin metrekarelik alana mıcır serilerek yollar kullanıma hazır hale getirildi.

75. Yıl Sanayi Sitesi esnafları, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Sabahın erken saatlerinde harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1108 Sokak’ta da parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirdi.