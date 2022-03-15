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Didim’de yeşil alanlarda çalışmalar devam ediyor

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaklaşan turizm sezonu öncesinde kent genelinde çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, kent genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda çim kesimi, budama, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

AYDIN 15.03.2022, 12:42
Didim’de yeşil alanlarda çalışmalar devam ediyor

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaklaşan turizm sezonu öncesinde kent genelinde çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, kent genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda çim kesimi, budama, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile turizm sezonu öncesinde çalışmalarını arttıran Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda çim kesimi, budama, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, kentin gözde noktalarından olan Altınkum Sahili, Aytepe Caddesi ve Yunuslu Park içerisinde bulunan ağaçların budamalarını yapmalarının yanı sıra tehlike arz eden dalları kırarak bakımlarını özenle gerçekleştiriyor. Ekipler, Didim genelinde bulunan yeşil alanlarda çim kesimi ve temizlik çalışmaları gerçekleştirerek otomatik sulama tesisatlarının bakım ve onarımını yapıyor.

Turizm sezonunda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlaması planlanan Tavşanburnu Tabiat Parkı’nda da çalışmalar başladı. Didimli vatandaşların ve turistlerin doğayla iç içe olabilmek için sık sık ziyaret ettiği Tavşanburnu Tabiat Parkı’nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenleme çalışmaları yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de park içerisinde yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Didim’i turizm sezonuna hazırlamak için çalışmaların artarak devam edeceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim Belediyesi olarak kent genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Didim, turizm sezonuna en güzel şekilde hazırlanıyor. Ekiplerimiz de bu noktada 7 gün 24 saat çalışıyor ve hem vatandaşlarımızın talebi hem de bizlerin talimatları doğrultusunda yenileme, düzenleme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Budama çalışmaları da hem vatandaşlarımızın can güvenliği hem de kent estetiği için çok önemli. Ben ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Didim için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

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