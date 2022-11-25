Didim’de yeni cami yapımına başlandı

Aydın’ın Didim ilçesinde yeni cami yapımına başlandı. Hz.Ali Camisi’nin temel kazımına başlandığını kaydeden Dernek Başkanı Mehmet Peçen, duyarlı vatandaşlara desteğe davet etti.

Didim Yeni Mahalle Okullar bölgesinde yapılacak olan Hz. Ali Camii’nin resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından temel atma noktasında kazım çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yakında takip eden Cami Yaptırma Derneği Başkanı Mehmet Peçen’’ Camimizin temel kazma işlemlerine başladık. İnşallah kısa bir zamanda Cenabı Allah’ım bitirmeyi de nasip eder. Cami inşaatımızda 4-6 yaş kuran kursu, Yetişkinler kuran kursu, taziye evi ve Gasil hane olacaktır. Bir tuğlada benim olsun diyorsan Didim Müftülüğümüze gelerek yardım yapabilirsiniz. Bu eserler siz yardım sever dostların yardımları ile oluyor. Tüm vatandaşların yardımlarını bekliyoruz” dedi.