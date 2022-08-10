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Didim’de yelkenli tekne içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen yelkenli tekne içerisindeki 33 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

AYDIN 10.08.2022, 21:52
Didim’de yelkenli tekne içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen yelkenli tekne içerisindeki 33 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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