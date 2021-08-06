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Didim’de yangın riskine karşı atıklar temizleniyor

Didim Belediyesi olası yangın riski ile karşılaşmamak adına ilçe genelinde tedbirler almaya devam ediyor.

AYDIN 06.08.2021, 11:32
Didim’de yangın riskine karşı atıklar temizleniyor

Didim Belediyesi olası yangın riski ile karşılaşmamak adına ilçe genelinde tedbirler almaya devam ediyor.

Didim Belediyesi kentte olası bir yangın riskine karşı ilçe genelinde tedbirler alıyor. Tedbirler kapsamında Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akbük Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanlarda herhangi bir tehlikeye karşı yangın çıkarabilecek atıkları temizleye devam ediyor.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kentimizde olası yangın riskine karşı tüm ekiplerimizle birlikte önlemlerimizi aldık. Her duruma karşı hazırlıklıyız. Vatandaşlarımızdan cam şişe, cam kırıkları, sigara izmariti gibi atıkların çevreye ve ormanlık alanları atılmaması konusundan çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Kentimizi hep birlikte koruyalım, çöplerimizi ait oldukları yerlere atalım” ifadelerini kullandı.
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