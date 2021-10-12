banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
ALES sonuçları açıklandı!
ALES sonuçları açıklandı!
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti

Didim’de yağmur sevinci

Ege Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağış, Didim’de de etkisini gösterdi. İlçeye 8 ay sonra yağmur yağdı. Didimliler hasret kaldıkları yağmurun sevincini sosyal medyadan paylaştı.

AYDIN 12.10.2021, 16:12
Didim’de yağmur sevinci

Ege Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağış, Didim’de de etkisini gösterdi. İlçeye 8 ay sonra yağmur yağdı. Didimliler hasret kaldıkları yağmurun sevincini sosyal medyadan paylaştı.

Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü’nün Ege Bölgesi için yaptığı şiddetli yağış uyarısı sonrasında beklenen yağışlar etkili olmaya başladı. Didim’de şiddetli yağmur etkili olurken ilçeye 8 ay sonra yağmur yağdı.

Aşırı yağışlar sebebiyle de Cadde, Bulvar ve sokaklar sular altında kalırken yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmuru hasretle bekleyen Didimliler ise sosyal medyadan yağış anlarını paylaşarak mutluluklarını paylaştı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1