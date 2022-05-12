banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Şuşa’da 5. “Harıbülbül” folklor festivali başladı
Şuşa’da 5. “Harıbülbül” folklor festivali başladı
Yok artık! Bilim insanları ölüme kafa tuttu...
Yok artık! Bilim insanları ölüme kafa tuttu...
ABD’de pilotu rahatsızlanan uçağı yolcu indirdi
ABD’de pilotu rahatsızlanan uçağı yolcu indirdi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Didim’de Vegfest heyecanı başladı

Türkiye’nin ilk vegan dostu Belediyesi olan Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Didim VegFest, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları ile buluşacak. Festivale sayılı günler kala hazırlıklar başladı.

AYDIN 12.05.2022, 17:35
Didim’de Vegfest heyecanı başladı

Türkiye’nin ilk vegan dostu Belediyesi olan Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Didim VegFest, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları ile buluşacak. Festivale sayılı günler kala hazırlıklar başladı.

Barselona’nın ardından ’Vegan Dostu’ statüsünü kazanan ikinci kent olan Didim, Didim Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Didim VegFest için gün sayıyor. İlk olarak 2017’de düzenlenen ve bu yıl 4’üncü kez misafirlerine kapılarını açacak olan Didim VegFest, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak.

20 Mayıs’ta başlayacak olan Didim VegFest de, Didim ile özdeşleşen Apolon Tapınağı’nın yanındaki tarihsel yolda kapılarını açacak. Bu yıl düzenlenecek olan paneller, söyleşiler, film gösterimleri ve atölyeler çerçevesinde alanında uzman birçok isim ağırlanacak.

Geçmişte vegan kokoreç, lahmacun, baklava ve mantı gibi birçok geleneksel Türk lezzetini misafirleri ile buluşturan Didim VegFest, dünya mutfağını da bünyesinde barındıracak. Onlarca stantta vegan yemekleri ve yerel lezzetler ziyaretçilere sunulacak. Bunlar ile birlikte Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetleri enginar, kabak çiçeği dolması, zeytinyağlılar ile Didim’e özgü lezzetler misafirlere tattırılacak.

Son olarak 2019 yılında düzenlenen ve ardından pandemi nedeniyle ara verilen festivale yüz binlerce katılımcının gelmesi bekleniyor. 2019 yılında düzenlenen festivalde 200 binden fazla misafiri ağırlayan Didim, bu yıl katılımcı sayısını katlamayı hedefliyor.

Veganizmin tüm detaylarıyla işlendiği festivalde mezbaha gerçeklerinden, hayvanların çalıştırılmasına, hayvan haklarından, türcülüğe kadar uzanan konularda paneller de düzenlenecek.

Festival boyunca eğlence de durdurmak bilmeyecek. Ceylan Ertem, Pınar Keleş, Atilla Volga Şengül gibi birçok ünlü ismin müzikseverler ile buluşacağı festivalde 7’den 70’e herkese hitap eden çeşitli etkinlikler hayat bulacak.

Didim VegFest’e sayılı günler kala kentte hazırlıklar başladı. Tüm birimleriyle kenti festivale hazırlayan Didim Belediyesi, Didim’in dört bir yanında temizlik, peyzaj ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, festivalin düzenleneceği Apollon Tapınağı çevresinde stant kurulumuna da başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Didim VegFest’te stant kuracak olan katılımcılar da Didim’e gelmeye başladı. Didim Vegfest’e katkı sunacak isimlere, festival öncesinde Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu ve Gastronomi Derneği Başkanı, Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin tarafından eğitim verildi. Didim VegFest’e ilk defa katılacak olan isimlerin sorularının da cevaplandığı eğitim etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Festival hakkında bilgi vererek tüm vatandaşları Didim’e davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Ege sadece tarihiyle değil, kendine özgü mutfağıyla da büyük bir mirasa sahip. Biz bir festival aracılığıyla bu mirasa sahip çıkıyoruz. Bunu yaparken de yine güzel bir amaca hizmet ederek hayvanların da bir can taşıdığını, bizler gibi hissettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Festivalin amacına ulaştığını sosyal medyadan, sokaktaki insanların ilgisinden görebiliyoruz. Festival büyüyerek gelişmeye devam edecektir. Doğal ve tarihi güzellikleriyle Ege’nin incisi olan Didim’e herkesi bekliyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Mayıs 2022
İmsak 03:58
Güneş 05:43
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:18
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 35 29
23°
açık