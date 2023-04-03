Didim’de vadiye moloz dökerken yakalandılar

Aydın’ın Didim ilçesinde vadiye moloz dökerek dolduran 5 hafriyat kamyonu araç sürücüleri ile birlikte yakalanarak idari işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunması maksadıyla çalışmaların sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Denizköy Mahallesinde bulunan Atanaj vadisi mevkiinin bir bölümünün hafriyat ile gizlice doldurulduğunun belirlenmesi üzerine tespit çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmada hafriyat döküm alanı dışındaki mezkur mahale değişik zamanlarda döküm için izni olmayan 5 kamyon-iş makinesi araç sürücüsü, araçlarıyla döküm yaptıkları sırada yakalandı. Hafriyat firmalarının maliki oldukları kamyonlar, gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurumuna bilgi verilerek idari işlem başlatıldı.