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Didim’de uyuşturucu tacirleri göz açtırılmıyor

Aydın’ın Didim ilçesinde emniyet güçleri 3 şüphelinin ifadesinin ardından yaptığı çalışmada uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Göz altına alınan şüpheli tutuklandı.

AYDIN 28.04.2021, 09:35
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Didim’de uyuşturucu tacirleri göz açtırılmıyor

Aydın’ın Didim ilçesinde emniyet güçleri 3 şüphelinin ifadesinin ardından yaptığı çalışmada uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Göz altına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen emniyet güçleri İ.D., Ö.Y. ve H.D şüphelileri göz altına aldı. Şüphelilerin üzerinden 3.47 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüphelinin ifadelerinden yola çıkan emniyet güçleri, şüphelilere uyuşturucu satan E.H.U. adlı şüpheliyi yakalayarak göz altına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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