Didim’de uyuşturucu tacirine göz açtırılmadı

Aydın’ın Didim ilçesinde emniyet güçleri bir eve yaptıkları baskında çok sayıda uyuşturucu madde ve aparatları ile bir adet tabanca ve fişek ele geçirdi, olayla ilgili göz altına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Altınkum Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan emniyet güçleri, evde yaptıkları aramada “11 adet fişeklenmiş şekilde daralı 14.15 gram esrar maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 1 adet rulo halinde alüminyum folyo, 1 adet tabanca, tabancaya ait 23 adet tabanca fişeği ile 1 adet kama tabir edilen bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli H.C.B. emniyet güçlerince göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.