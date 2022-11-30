Didim’de uyuşturucu taciri tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahsı üzerinde uyuşturucuyla yakalarken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısla ilgili çalışma başlatan Didim Emniyeti şahsı kullandığı araçta yakaladı. Şahsın üst aramasında “3 ayrı poşet içinde gramajlari eşit, her poşet 0.78 gram ağırlıklı esrar maddesi ve 1.91gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise “1 adet hassas terazi iki ayrı poşet içinde 0.4 gram ve 0.5 gram olan esrar maddesi” ele geçirildi.

Şahsa uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmaktan 9 bin 410 TL para cezası kesilirken, ehliyeti 5 yıl süreyle alınarak aracı trafikten men edildi. Adliyeye sevk edilen O.E adlı şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.