banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?
Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ne silahlı baskın!
Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ne silahlı baskın!
Dolar, euro ve altında son durum
Dolar, euro ve altında son durum

Didim’de uyuşturucu baskını: 1 tutuklama

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen iki şüpheliden birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AYDIN 27.04.2021, 09:49
3
Didim’de uyuşturucu baskını: 1 tutuklama

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen iki şüpheliden birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’de uyuşturucu madde satışı ticaretiyle ilgili gelen bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, K.G. ve A.S. adlı şüphelileri yakaladı. Şahısların üzerinden 1.32 gram metamfetamin maddesi yakalanırken işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayın devamında ise KOM Grup Amirliği ekipleri K.I. ve A.K. adlı şüphelilerin uyuşturucuyu sattıklarını tespit etti. Göz altına alınan iki şüpheliden A.K adli kontrol şartı ile serbest kalırken K.I ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?