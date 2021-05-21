Didim’de triatlon heyecanı

Didim Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliği ile organize edilen Didim triatlon yarışmaları, 22-23 Mayıs tarihlerinde Didim’de gerçekleştirilecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Didim Kaymakamlığı ve Didim Belediyesi’nin katkıları ile planlanan Triatlon yarışları Didim Altınkum’da yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda yapılacak. Yarış parkurları ve çevresi, Didim Belediyesi ekipleri tarafından yarışlara hazırlanıyor. Tarihi, doğası ve eşsiz güzellikleri ile Türkiye’nin önemli kentlerinden biri olan Didim’de Türkiye Triatlon Federasyonu adına, kurul üyeleri, hakemler, antrenörler, ve sporcuların katılımı ile gerçekleştirilecek olan Didim Triatlonu, sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Hafta sonu yapılacak olan Didim Triatlonu yarışları için Didim Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen parkurların düzenleme ve hazırlık çalışmalarını yerinde denetleyen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Triatlon ilk günden beri bizi çok heyecanlandıran bir organizasyon, Didim’i önümüzdeki yıllarda Triatlon Avrupa Şampiyonası’nın bir ayağı yapmak istiyoruz. Bu yıl pandemi kurallarına uygun bir şekilde yarışları başarı tamamlayacağımıza inaniyorum. Didim Triatlonu’nda ter dökecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuşarak triatlon yarışları için belirlenen güzergahlarda hazırlık çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Program kapsamında, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü start alacak olan yarışlar, aynı gün saat 16.30’da Genç Elit Ödül Töreni ve 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile sona erecek.