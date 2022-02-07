Didim’de trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Hisar Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan O.C yönetimindeki 09 YM 741 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjdeki çam ağacı devrildi. Kazayı görenler durumu emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sürücü O.C ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.