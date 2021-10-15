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Didim’de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

AYDIN 15.10.2021, 16:57
Didim’de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Didim Akbük yolu üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari araç ve otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü sıkıştığı otomobil içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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