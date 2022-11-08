Didim’de trafik dedektiflerine eğitim verildi

Aydın’ın Didim ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karayolu trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde yürütülen Trafik Eğitimi (Trafik dedektifleri) projesi hakkında öğrencilere uygulamalı ve teorik derslerin verilmeye başlandı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı eğitim döneminde öğrencilere uygulamalı ve teorik derslerle ilgili ilk eğitimler Gazi İlkokulu Fahri Çıraoğlu salonunda gerçekleştirildi. Didim Trafik Denetleme Büro Amirliğince verilen eğitimlerde Efeler ortaokulunda 210, Selçuk Özsoy Ortaokulu’nda 900, Valiler Ortaokulu’nda 105 Didim Anadolu Lisesi’nde 110 Gazi Ortaokulunda 300 ve Yenihisar Anadolu Lisesi’nde 80 öğrenciye Temel Trafik kuralları ve Trafik Güvenliği konularında trafik eğitimleri verilmiştir. Öğrencilere yönelik eğitimlerin eğitim dönemi boyunca devam edeceği öğrenildi.