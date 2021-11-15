Didim’de tohumlar toprakla buluştu

Tarımsal kalkınmayı desteklemek ve boş arazileri değerlendirip, buğday ve sebze ekerek halkın kullanımına sunmak için kolları sıvayan Didim Belediyesi, Balat Mahallesi’nde bulunan tarlaya ilk ekimini gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi’ne ait Balat Mahallesi’ndeki boş duran 74 dönümlük araziye buğday ekimi gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarlayı sürüp, tohumları toprak ile buluşturdu.

Ekim çalışmalarını bizzat yakından takip eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Balat Mahallemizde kullanılmayan arazimize buğday ekimi gerçekleştirdik. Özenle seçtiğimiz tohumları toprakla buluşturduk. Buğday hasadımızdan sonra aynı tarlaya sebze ekimi gerçekleştireceğiz. Tüm imkanlarımızı halkımız için yararlı şekilde kullanmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.