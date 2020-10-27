Didim’de temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kent genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Sağlıklı, temiz ve hijyenik bir kent oluşturmak amacıyla gece-gündüz çalışmalarına devam eden Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan boş arazi ve arsalarda, insan sağlığını tehdit eden, çevre kirliliğine neden olan ve ilçenin siluetine zarar veren soba külleri, inşaat atıkları, hurda eşya, çöp ve moloz gibi görüntüyü bozan maddelerin temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın talimatı doğrultusunda, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından arazilerin temizlenmesi için kurulan ekip tüm mahalleleri kapsayacak şekilde çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında ilçede mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arazi ve arsalar ile ilgili yapılan tebligat ardından, işlemler Didim Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilerek mal sahiplerine rücu edilecek.

Temiz, sağlıklı ve hijyenik bir kent oluşturmak için mücadele eden Didim Belediyesi ekipleri, İlçede bulunan boş arsa ve arazilerdeki moloz ve atıkların, belediye tarafından belirlenen döküm sahaların dökülmesini sağlıyor.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımıza temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarına gece gündüz devam ediyor” dedi.