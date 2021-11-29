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Didim’de “Temiz Deniz Tabanı” etkinliği gerçekleştirildi

Türkiye Ziraatçılar Derneği Aydın Şubesi ile Bireysel Su Ürünleri Dalgıçları Derneğince Aydın’ın Didim ilçesinde “Temiz Deniz Tabanı” farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında kaçak balıkçılıkta kullanılan algarna olmak üzere çok sayıda evsel atık toplanarak sergilendi.

AYDIN 29.11.2021, 15:34
Didim’de “Temiz Deniz Tabanı” etkinliği gerçekleştirildi

Türkiye Ziraatçılar Derneği Aydın Şubesi ile Bireysel Su Ürünleri Dalgıçları Derneğince Aydın’ın Didim ilçesinde “Temiz Deniz Tabanı” farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında kaçak balıkçılıkta kullanılan algarna olmak üzere çok sayıda evsel atık toplanarak sergilendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Aydın Şubesi, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Bireysel Su Ürünleri Dalgıçları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BSDD), Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Didim Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Patlıcanı avcılığı yapan dalış tekneleri, bu teknelerde çalışan kaptanlar, dalgıçlar ve özel işletmelerin desteğiyle 10 ila 30 Kasım tarihleri arasında Didim’e bağlı Akbük bölgesinde Temiz Deniz Tabanı Farkındalık Etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Akbük Balıkçı Barınağı ve Didim Yat Limanı (D-Marin) arasında kalan deniz tabanından video görüntüleri alınarak deniz tabanı kirleticileri ve deniz çayırlarının mevcut durumu tespit edildi. Uygun hava şartlarında gerçekleşen etkinlikte kaçak balık avcılığında kullanılan algarna da çıkartılırken denize atılan plastik ve demir çöpler, lastik, küvet, tahta, ip, ağ ve bir çok evsel atık proje kapsamında denizden çıkartılarak sergilendi. Atıklar daha sonra Didim Belediyesi Temizlik işleri ekiplerince kaldırıldı.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Türkiye Ziraatçılar Derneği Aydın Şube başkanı Erdem Tusu, şube olarak 2021 yılı içinde Mart ve Kasım aylarında olmak üzere 2 defa "Temiz Deniz Tabanı Farkındalık Etkinliği" düzenlendiklerini ifade ederek” “İlk etkinliğimizi Mart ayında yaptık. İkinci etkinliğimiz Kasım ayındaydı ve artık hava şartlarından dolayı sona erdi. Bu etkinlik kapsamında, Akbük Balıkçı Barınağı ve Didim Yat Limanı (D-Marin) arasında kalan deniz tabanından video ve görüntüleri alınarak deniz tabanı kirleticileri ve deniz çayırlarının mevcut durumu gözler önüne serildi. Etkinliğin Kasım ayında yürütülen çalışmaları esnasında, bölgeye özel tasarlanmış bir algarna ağı tespit edildi ve yapılan özverili çalışmalar neticesinde karaya çıkartılarak konu hakkında bilgisi olmayan yöre halkına, yasak avcılık faaliyetlerinin denize verdiği zararları anlatmak açısından güzel bir örnek oluşturdu. Karaya çıkartılan kirleticiler 20 gün boyunca karaya çıkış noktasında sergilendi ve farkındalık oluşması sağlandı. Etkinliğimize Bireysel su ürünleri derneği dalgıç arkadaşlarımızda destek verdi.4 tekne ve 16 dalgıçla deniz temizliği yapıldı” dedi.

Tusu etkinliğin amacı hakkında da bilgiler vererek “Deniz tabanının ne tür aktivitelerle kirlendiğini belirlemeye çalıştık. Ayrıca yasal ve yasa dışı bazı avlanma yöntemler deniz tabanındaki canlılığa zarar vererek pek çok canlının yaşaması için gerekli olan deniz çayırlarının yok olmasına sebep olmaktadır. Etkinlik kapsamında bu avlanma yöntemlerinin deniz tabanında bıraktığı etkileri gözlemlemek, bulunan balık ağlarının türlerini belirlemek ve mümkün olanların karaya çıkartılması amaçladık.” ifadelerine yer verdi.

Bireysel Su Ürünleri Dalgıçları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Kuk ise dernek olarak Akbük Körfezi’ndeki projeye destek olduklarını ifade ederek, malzemelerin çıkarılmasında ve taşınmasında katkı sunan Didim Belediyesi’ne de teşekkür etti.

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