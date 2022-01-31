Didim’de su ürünleri denetimi yapıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gırgır teknelerinde ürün ve belge denetimi gerçekleştirildi.

Aydın il genelinde su ürünleri yönetmeliğinin ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ gereğince su ürünleri denetimleri yapmaya devam ediyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri Taşburun Balıkçı Barınağı’nda gırgır teknelerde denetim yaptı. Ekipler çok sayıda tekne denetimi yaparak avlanması yasak balık tür ve boyları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Balık boylarının ölçümünü yapan ekipler ayrıca teknelerin belge kontrolünü de gerçekleştirdi.