Didim’de su ürünleri denetimi yapıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde su ürünleri nakil araçlarında belge ve ürün kontrolü gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi ve Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile koordineli olarak Didim’de bulunan perakende satış yerleri, yol güzergahları, karaya çıkış noktaları ve denizde denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde su ürünleri nakil araçlarında belge ve ürün kontrolü yapıldı. Ayrıca Balıkçı Barınağı’nda teknelerde belge ve ürün kontrolleri yapılarak balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Didim İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibimizle koordineli olarak perakende satış yerleri, yol güzergahları, Karaya çıkış noktaları ve denizde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde amatör ve ticari avcılık yapan balıkçılara 5/1 numaralı ticari amaçlı ve 5/2 numaralı amatör amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapıldı” ifadeleri yer aldı.