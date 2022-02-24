Didim’de sıcak asfalt çalışması sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın desteği ile Akbük Mahallesi 1001 Cadde’de başlatılan sıcak asfalt çalışması sürüyor. Başkan Atabay, destekleri nedeniyle Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederek çalışmaların tamamlanması ile Akbük Mahallesi’nde altyapı ve kanalizasyon sorunlarının da çözüleceğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Akbük Mahallesi 1001 Cadde’de başlatılan çalışmalar sürüyor. Akbük Mahallesi’nin ana caddesi olan 1001 Cadde’de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın desteği ile başlatılan çalışmalar kapsamında 5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi’nin 1001 Cadde’de yürütülen çalışmaları paralel bir şekilde sürdüreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Çok uzun zamandır bizim ve Akbük halkının sabırsızlıkla beklediği 1001 Cadde’nin asfaltlanma çalışmasına Aydın Büyükşehir Belediyemiz başladı. Çalışmaların bugüne kadar beklemesinin nedeni kanalizasyon sisteminin en azından yüzde 90 oranında bitirilmek istenmesiydi, bu orana ulaşıldıktan sonra sadece parsel bağlantıları kaldı ve sıcak asfalta başladı Aydın Büyükşehir Belediyemiz. Biz de onların arkasından aynı şekilde kaldırım çalışmalarına başlayacağız, paralel bir şekilde bu çalışmayı yürüteceğiz" dedi.

"Akbük’ün yıllardır süren sorunlarını çözeceğiz"

Yol düzenleme çalışmalarının Kumkent Sitesi önüne gelmesiyle duracağını ve kanalizasyon altyapısı için çalışmaların başlayacağını söyleyen Başkan Atabay, "Kumkent’in önüne kadar gelecek olan bu çalışma orada bir süre için duracak. Bunun sebebi ise ikinci etap kanalizasyon sistemi ihalesinin henüz İller Bankası tarafından yapılmamış olması, onu bekliyoruz. İller Bankası’nın genel müdürü ile bu konu hakkında da görüştük, sanıyorum en kısa zamanda ihaleye çıkılacaktır. Akabinde Akbük-Fevzipaşa-Denizköy sistemi tek hat olarak Didim arıtmasına, merkezdeki ana arıtmaya bağlanacak ve böylece Akbük’te yıllardır süren büyük bir sorun, altyapı sorunu çözülmüş olacak" diye konuştu.

"Başkan Çerçioğlu’na tüm Didimliler adına teşekkür ederim"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na desteklerinden dolayı tüm Didim halkı adına teşekkür eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı;

"Ben sahada çalışan arkadaşlarımıza ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum. Kanalizasyon sistemi devreye girdiği zaman Akbük genelinde gerekli yenileme ve düzenleme çalışmaları yapılacak, böylece Akbük’ün çarpık görüntüsü giderilmiş olacaktır. Didim her geçen gün bir adım daha ileriye gitmeye, gelişmeye devam edecek."