Didim’de Sevgi Dili Atölyesi’nde ’Otizm Farkındalığı’ etkinliği düzenlendi

Aydın’ın Didim ilçesinde ’2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ nedeniyle Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği tarafından farkındalık etkinliği düzenledi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği depremden etkilenen çocuklar için oluşturulan Sevgi Dili Atölyesi’nde gerçekleştirildi. Katılım gösterenlere yetişkinler tarafından hazırlanan farkındalık bilekleri hediye edilirken, atölye bahçesine kurulan masalarda çocuklar resim ve boyama çalışması yaptı.

Gerçekleşen etkinlik ile ilgili bilgi veren Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği Başkanı Eda Demir, “Özel çocuklarımız ve normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte aktiviteler yaptık. Farkındalık geliştirmek hedefli yetişkin gruplarıyla mavi ve beyaz renkli farkındalık bilekliklerimizi hazırladık. Küçük gruplarla da puzzle, tuz seramiği şeklinde etkinlikler yaptık. Şimdi onları boyayacaklar. Büyük yaş gruplarında ise spor aktivitelerimizi yapacağız. Otizm, eksiklik değil, nöro-gelişimsel bir farklılıktır. Farkında olacağız. Farkındalık oluşturacağız" dedi.

Demir’in açıklamasının ardından otizmli çocuklar sırasıyla şiir okuyup, kurulan oyun parkurunda gönüllerince oynayarak hoşça vakit geçirdi. Düzenlenen etkinliğe Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar, Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği Başkanı Eda Demir, özel eğitim merkezi yöneticileri, dernek yöneticileri, çocuklar ve veliler katıldı.