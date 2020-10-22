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Didim’de sahte alkol kullanan kadın hayatını kaybetti

DİDİM’DE SAHTE ALKOL ALAN BAYAN YAŞAMINI YİTİRİRKEN, ERKEK ARKADAŞI İSE YOĞUN BAKIMDA

AYDIN 22.10.2020, 12:29
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Didim’de sahte alkol kullanan kadın hayatını kaybetti

Aydın’ın Didim ilçesinde sahte alkol alan kadın hayatını kaybederken birlikte alkol kullandığı iddia edilen erkek arkadaşının ise ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olay, Altınkum Mahallesi Martı sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Didim’deki yakınlarına ziyarete gelen Hava Özırmak (42), iddiaya göre, arkadaşı Şevket Özgür Y. (48) ile birlikte evlerinde sahte alkol kullandı. Bir süre sonra rahatsızlanan Şevket Özgür Y., Didim Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Durumu ağırlaşan Şevket Özgür Y. Didim’deki tedavisinin ardından Aydın’a sevk edildi. Olayın duyulmasının ardından eve giden emniyet güçleri Hava Özırmak’ı evde ölü buldu. Hava Özırmak’ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıpa gönderilirken, Şevket Özgür Y.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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