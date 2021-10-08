Didim’de sağlık için spor yap etkinliği devam ediyor

Didim Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için organize ettiği spor aktivitesi ara vermeden devam ediyor.

Didim Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları sağlıklı bir yaşama yöneltmek adına sosyal ve sportif aktivitelerine ara vermeden devam ediyor. Sağlık için spor yap” adı altında, herhangi bir kayıt gerekmeden, Didim Belediyesi tarafından her gün düzenlenen, tüm vatandaşların katılım sağlayabileceği sportif etkinliklerde Didim ve Akbük’te vatandaşlarımız, alanında uzman spor hocalarımızla, esneme, gevşeme ve kas hareketleri gerçekleştiriyor.

Didim Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen spor etkinlikleri, Didim’de hafta içi Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat 19:30-20:30 arası, hafta sonları 07:30-08:30 arası Didim İnönü Gençlik ve Spor Parkı’nda, Akbük’te ise Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 07:30-08:30 arası Zübeyde Hanım Parkı’nda gerçekleştiriliyor.

Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Halkımızın sağlıklı yaşama yönlendirmek için spor aktiviteleri düzenliyoruz. Vatandaşlarımız, uzman hocalarımız eşliğinde haftanın her günü sporlarını gerçekleştiriyor. Etkinliğe tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi