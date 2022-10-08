Didim’de Rumeli mübadillerin torunları etkinlikte biraraya geldi

Aydın’ın Didim ilçesinde Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği, “Didim Rumeliler Buluşması” adı altında etkinlik düzenledi. Etkinlikte derneğe katkı sunanlara plaket verildi; Rumeli’ye özgür türküler seslendirildi.

Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneğince bir düğün salonunda gerçekleşen etkinliğe CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, İyi Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, Didim’in yerlisi olan bazı belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, Kuşadası Mübadil Derneği yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede konuşan Dernek Başkanı Berrin Muslu konuşmasında kendilerinin mübadil torunu olduğunu ifade ederek “Mübadeleyi yaşayan Kavala’dan yola çıkıp Kovela limanı’na ilk adımı atan atalarımız da Didim’in kurucuları olmuşlardır. Didim’in en zorlu günlerini kendileri yaşamıştır. Bizler 4. kuşak mübadil torunları olarak birinci kuşak atalarımızdan anılarını yaşanmışlıklarını sözlü tarihlerini birebir dinleyemedik ancak 2. ve 3. kuşaktan bize aktarılan bilgiler yapmış olduğumuz araçtan araştırmalar mübadele konulu okuduğumuz kitaplar sayesinde tüm duygularımızla ve mübadil torunu olmanın ne demek olduğunu içimizde hissediyoruz. O kadim yollardan gelen kültürü yaşatma sorumluluğu günümüzde mübadiller dernekler ve Vakıflar aracılığıyla kültürlerine yaşatmaya atalarını anmayan devam etmektedir. Bizler de Didim Rumeli kültürü yaşatma ve dayanışma derneği olarak kültürümüzü yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Planladığımız projelerimizi gerçekleştirmek için gerekli adımları atıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından derneğe katkı sunan Eski Dernek Başkanı Başak Kamacı Budak’a, Didim’in yerlisi ve en eski Muhtarı Bahri Aşık’a ve Kuşadası Mübadil Derneği Başkanı Ahmet Altunsoy’a Dernek Başkanı Berrin Muslu tarafından teşekkür plaketi verildi.

Konuşmaların ardından Kuşadası Mübadiller korosu söylediği şarkılarla geceye renk kattı. Ardından Didim’li genç efeler yöresel halk oyunlarını oynadı. Etkinliğin sonunda Güreler Rumeli Folklor ekibi ile oynadığı yöresel danslar ile geceye katılanları hoş dakikalar yaşatırken, Grup Nostaljinin söylediği parçalarla etkinlik sona erdi.