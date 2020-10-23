Didim’de park bakım ve onarım işleri devam ediyor
DİDİM’DE PARK BAKIM VE ONARIM İŞLERİ DEVAM EDİYOR
Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, kente yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da mevcut parkların bakım ve onarımlarını özenle sürdürüyor.
Kente estetik ve sağlıklı görünüm kazandırmak için bakım onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, “Efeler Mahallesi’nde çim kesimi ve temizliği, Fevzipaşa Mahallesi’nde yüksek budama, Cumhuriyet Mahallesi ve Akbük yolu üzerinde orta refüj dolgu ve tesviye çalışmalarını devam ettiriyor. Bunların yanı sıra vatandaşlardan gelen arıza bildirimlerini değerlendirerek bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.
Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Kentimizi estetik olarak zengin bir görünüme kavuşturmak ve vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için park ve yeşil alanlarda temizlik ve bakım faaliyetlerimizi rutin olarak sürdürüyoruz” dedi.
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