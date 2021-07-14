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Didim’de otomobil evin bahçesine uçtu

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

AYDIN 14.07.2021, 10:11
Didim’de otomobil evin bahçesine uçtu
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Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Mersindere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim-Söke yolu üzerinde seyir halinde olan C. G. (31) yönetimindeki 10 AH 404 plakalı otomobil ile seyir halindeyken sokak köpeğinin yola fırlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol üzerindeki bir evin bahçesine uçtu. Kazayı görenler durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de çağrıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle evin bahçesi ile balkonu zarar gördü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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