Didim’de Otizmliler derneği yararına tiyatro oyunu sahnelendi

Aydın’ın Didim ilçesinde kurulan Miletos Şan Tiyatrosu oyuncuları “İçerisinin de içerisi” adlı ilk oyununu Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar derneği yararına sahnelendi. Biletli gerçekleştirilen oyundan elde edilen gelir dernek tarafından özel çocukların yararına kullanılacak.

Didim’de faaliyet gösteren Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar derneği ve Miletos Şan Tiyatrosu işbirliğiyle tiyatro oyunu sahnelendi. Didim Ticaret Odası Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve biletli olarak gerçekleştirilen oyunu Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, Belediye Meclis üyesi Ali Çağlar, DİTAB Başkanı ve belediye Meclis üyesi Sevinç Karataş, Dernek Başkanı Eda Demir ile çok sayıda vatandaş izledi.

“İçerisinin de içerisi” adlı iki kişilik oyunu Emre Çağrı Akbaba yazdı; Kadir Özdal yönetti. Arzu Ayverdi ve Kadir Özdal’ın rol aldığı oyunda ruh hali bozuk olan bir kadın ile suça sürüklenmiş bir gencin arasında geçen traji-komik hikaye ele alındı. Oyunun sonunda Belediye Başkanı A. Deniz Atabay oyunculara dernek adına teşekkür plaketi verdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği Başkanı Eda Demir dernek olarak kültürel bir aktivite hayat geçirdiklerini ifade ederek, ilçede kurulan tiyatro ekibinin kendilerine destek verdiğini söyledi. Tiyatroda elde edilecek gelirle dernek üyesi çocukların eğitimi ve materyal desteği için kullanılacağını ifade eden Demir, destek olan ve katkı sunan herkese teşekkür etti.