Didim’de ortaokul öğrencilerinden anlamlı oyun

Didim’de ortaokul öğrencileri anlamlı bir yardım için sahne aldı. Gazi Ortaokulu Öğretmeni Ramazan Teker’in yazıp yönettiği ve okul öğrencilerinin sahne aldığı ““benim kızım yapmars” adlı oyun Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği yararına sahnelendi. Didim’de sahnelenen oyuna Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca’nın eşi Eda Kuruca, Didim Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, Gazi Ortaokul Müdürü Selda Altan, Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği Başkanı Eda Demir ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci izledi. İki Perdelik oyunda ailelerin ev ve iş hayatında yaşadığı sorunlar mizahi bir dille anlatılırken, öğrencilerin performanı ise büyük beğeni topladı.

Oyunun sonunda Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca’nın eşi Eda Kuruca oyunun yazarı ve okul öğretmeni Ramazan Teker’e çiçek ve plaket verirken, Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız da Okul Müdürü Selda Altan’a plaket verip teşekkür etti.

Dernek Başkanı Eda Demir ise dernek üyesi çocukların ihtiyaçları için oyundan elde edilen gelirin derneğe bağışlanacağını kaydederek, oyunun hazırlanmasında ve sunulmasında emeği geçen Gazi Ortaokulu idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederken, öğrencileri de derneği adına şükranlarını sundu.