Didim’de orman yangını korkuttu

Didim’de çıkan orman yangını, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarına katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sıcak yaz günlerinde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği Didim’e bağlı Taşburun mevkiinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan da müdahale edilen yangın, ekiplerin hummalı çalışması sonucu söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek verdi.

Başkan Atabay, vatandaşları uyardı

Didimli vatandaşları ve bölgeye tatil amacıyla gelen turistleri orman yangınlarına karşı duyarlı olma konusunda uyaran Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; "Kentimizde hava sıcaklığı son günlerde mevsim normallerinin üzeri derecelere kadar yükseldi. Büyük bölümünü ormanlık alanların oluşturduğu Didim’de sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız uyarılara rağmen bugün ne yazık ki bir yangınla daha karşı karşıya kaldık. Bizler, bir kez daha vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ormanlar, ağaçlar hepimizin, onları korumakta bizim görevimiz. Unutmamalıyız ki ormanlarımız gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız en değerli hazinelerimizdir. Ben, yangın söndürme çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediyemize ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün bir faciadan dönüldü, yarınlarımız için lütfen duyarlı olalım" dedi.