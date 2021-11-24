Didim’de Öğretmenler günü düzenlenen programla kutlandı

Aydının Didim ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü düzenlenen törenle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü programına Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ş. Sait Üstündağ, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, meslek örgütlerinin temsilcileri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ş. Sait Üstündağ gerçekleştirdi. Üstündağ, “Bugün öğretmenler günü, bugün millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmen oluşunun yıldönümü. Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve en ölümsüz mesleğidir. Öğretmenler toplumların hem mazisidir hem de maziyi öğreticidir. Bu mesleği de en değerli meslek yapan budur. Bu doğru yolda önümüze çıkan tüm engelleri aşacağımıza milli birliğimize ve beraberliğimize her zaman her şartta sahip çıkacağımıza, inancım sonsuzdur” ifadelerine yer verdi. Konuşmanın ardından emekliye ayrılan ve göreve yeni başlayan bir öğretmen duygularını ifade etti.

Program kapsamında emekliye ayrılan öğretmenlere İlçe Kaymakamı Mustafa Yiğit tarafından teşekkür belgesi verildi. Ardından Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu lisesi öğrencileri şehit olan öğretmenleri anlatan oratorya sahneye koydu. Daha sonra göreve başlayan yeni öğretmenlere yemin töreni düzenlendi. Program kapsamında öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe protokolünce verildi. Kutlama programı öğrencilerin seslendirdiği şarkılarla sona erdi.